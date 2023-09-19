Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Врачи-инфекционисты Новоуренгойской ЦГБ вылечили от тяжелой пневмонии 98-летнюю пациентку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Все началось с того, что Клавдия Герасимова попала в больницу с высокой температурой, одышкой и болью в груди. Как итог - врачи диагностировали двустороннюю пневмонию, осложненную гидротораксом - скопление избыточной жидкости в пространстве между легкими и грудной стенкой. Такое состояние чревато дыхательной недостаточностью.

Болезнь протекала тяжело, в инфекционном отделении Клавдия Николаевна провела одиннадцать дней. Все это время о ней заботился весь медперсонал, а особенно - лечащие врачи Анна Журавкова и Эльвина Емалетдинова.

В итоге профессиональные назначения и личное участие персонала в судьбе пациентки почтенного возраста помогли Клавдии Герасимовой вновь встать на ноги.

Сейчас женщина находится дома, а следят за ее здоровьем специалисты местной поликлиники.