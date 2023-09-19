В Новом Уренгое у центра единоборств «Северный характер» утепляют фасад

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое продолжается ремонт центра единоборств «Северный характер». Как рассказали в городской администрации, на данный момент строители утепляют фасад здания, идет укладка тротуарной плитки, установка осветительных столбов, устройство навеса для уличных тренажеров, готов каркас входной группы. Позже у центра появится современная уличная подсветка.

Внутри здания стены украсили тематические фотообои, заменены потолки, установлена часть нового оборудования и инвентаря.

Не останется без внимания и уличная территория - высадят деревья и кустарники.

Напомним, что центр единоборств расположится в спортшколе «Сибирские медведи». Общая площадь помещения - больше тысячи квадратных метров. Специалистам предстоит утеплить и обновить фасад здания, отремонтировать внутренние сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения, заменить электрику, привести в порядок помещения и тренировочные залы.