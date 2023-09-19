Еще три лабытнангские семьи переедут из аварийных домов в Тюмень

Фото: Марина Трескова, соцсети

Еще три лабытнангские семьи, проживающие в аварийных домах, стали участниками программы «Сотрудничество». Накануне глава города Марина Трескова вручила им жилищные сертификаты.

- За каждым сертификатом - судьба конкретной семьи. Замечательно, что и эта программа служит расселению аварийных домов и помогает реализовать мечты ямальцев о переезде в теплую, гостеприимную Тюмень, - отметила градоначальница.

У каждого обладателя сертификата за плечами не один десяток лет работы на Крайнем Севере.

Так, Сергей Махотенко работал 28 лет слесарем в «Ямалтрансстрое», а далее - начальником управления механизации. В итоге его общий трудовой стаж составил 37 лет.

А Сергей Зиновьев всю жизнь провел за рулем. Последние 17 лет он работал водителем автомобиля скорой медицинской помощи.

Вместе с сертификатами Марина Трескова вручила на память землякам книги, посвященные истории развития Лабытнанги.