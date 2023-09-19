В Тарко-Сале построят трехэтажную психиатрическую больницу

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале построят новое психиатрическое отделение на 27 коек. Это будет трехэтажное здание площадью порядка 6 тысяч квадратных метров, сообщили в администрации Пуровского района.

В отделении предусмотрены зоны дневного и круглосуточного пребывания пациентов, секция психо-наркологического отделения, столовая, кабинеты врачей и административные помещения. Также в здании будут амбулаторно-поликлиническое отделение и лаборатория для медицинских освидетельствований.

Фото: администрация Пуровского района

Что касается внешнего вида, кабинеты и пространства оформят в бежевой и темно-бежевой палитре.

Отметим, что сейчас специалисты отделения работают в одноэтажном деревянном здании 1986 года постройки.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тарко-Сале заработает реабилитационный центр.