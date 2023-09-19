В Ямальском районе открылся молодежный центр «Импульс»

Фото: администрация Ямальского района

В Яр-Сале открылся долгожданный молодежный центр «Импульс». После того как в здании провели ремонт, пространство стало красочным и уникальным, в нем появились новые помещения, сообщили в администрации Ямальского района.

Перед началом мероприятия для гостей праздника открылись различные тематические площадки. Юным северянам предлагали собрать на скорость карту России, сделать игрушку из воздушного шара, сыграть в сидячий футбол или спеть в караоке.

Фото: администрация Ямальского района

Стартом торжественного открытия стало включение гирлянд от импровизированных батареек, а затем участники разошлись по площадкам с мастер-классами: музыкальный квартирник, стенд-ап и лекции об историях успеха.

Закончился вечер выступлением участников проекта «ЯРКО», интеллектуальной игрой «Туц-Туц квиз» и концертом уже полюбившийся ярсалинцам группы из Надыма «ФПФ».