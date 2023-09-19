Прокуратура Нового Уренгоя добилась открытия уголовного дела в отношении злостного неплательщика алиментов Фото: Вера Зенина

Прокуратура Нового Уренгоя добилась открытия уголовного дела в отношении злостного неплательщика алиментов. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в 2022 году мужчину уже привлекли к административной ответственности, но это никак не повлияло на ситуацию.

- Должных выводов мужчина не сделал, на работу не устроился, алименты не выплачивал, иной помощи ребенку он также не оказывал. В итоге общая сумма долга составила превысила 145 тысяч рублей, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурором направил материалы проверки в следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения на северянина завели дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.