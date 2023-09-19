Фото: администрация Надымского района

В Надыме впервые открылся ЭКОкласс. Как рассказали в районной администрации, он расположен на базе школы №4, а его ученики - 10-классники - занимаются углубленным изучением химии, биологии, географии и, разумеется, экологии.

Сегодня в 10 классе обучаются 24 ученика, хотя изначально планировалось 15. Ребятам выделены два кабинета со специальным оборудованием и атрибутами для исследований: микроскопы, реагенты, природные породы и прочее.

Уже в октябре школьники планируют отправиться в Челябинск для участия в ежегодном Всероссийском детском экологическом форуме.

Напоминаем, что создание экологических классов - один из этапов регионального пилотного образовательного проекта «Система непрерывной подготовки молодых специалистов для перехода на зеленую экономику «Зеленые кадры». Его цель - поэтапно подготовить квалифицированные кадры для предприятий Ямала.