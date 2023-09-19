Астрономические обсерватории Казанского университета внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: Ольга Любимова

Астрономические обсерватории Казанского федерального университета внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение об этом принял на 45-й сессия Комитета, проходящей в Саудовской Аравии, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Благодаря развитому научному коллективу астрономов, работавшему в Казанском университете, обсерватории внесли огромный вклад в развитие оптической астрономии, астрофизики, геодезии.

- Этот комплекс олицетворяет непрерывную связь между человечеством, наукой и культурой от новаторской работы в области развития астрономии, астрофизики, космической геодезии в XIX – начале XXI веков и до наших дней, - подчеркнула министр.

Таким образом, теперь на территории России находится 21 объект всемирного культурного наследия.