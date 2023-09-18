Ноябрьские кафе и гостиницы уличили в нарушении прав инвалидов

Фото: прокуратура ЯНАО

Прокуратура Ноябрьска проверила исполнение закона о социальной защите инвалидов при обеспечении доступа к гостиницам и кафе. Как пояснили в надзорном органе, с просьбой об этом к ним обратился местный житель.

- Установлено, что руководство шести гостиниц и двух кафе, расположенных на территории города, не обеспечило беспрепятственный доступ маломобильным гражданам в свои заведения, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: прокуратура ЯНАО

Так, при входе в здания отсутствовали кнопки вызова персонала, таблички, выполненные шрифтом Брайля, а также согласованные с общественным объединением по защите прав инвалидов паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры.

В связи с этим прокурор внес руководителям организаций представления, которые были удовлетворены. Нарушения устранены в полном объеме.