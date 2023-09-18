Фото: Антон Колодин, соцсети

Из Пуровского района в зону СВО отправили 20 тонн гуманитарной помощи. Как рассказал глава муниципалитета Антон Колодин, ее собрали сотни неравнодушных земляков, коллективы предприятий и добровольцы «СВОиЕДИНЫ».

- Грузовая машина уже прибыла в Ростовскую область, доставив для солдат предметы первой необходимости, лекарства, маскировочные сети, продукты и вещи, а также два автомобиля повышенной проходимости, - заявил управленец.

Фото: Антон Колодин, соцсети

Также в Ростов-на-Дону выехали руководитель штаба #МыВместе Руслан Абдуллин, депутат районной думы и волонтеры. Они закупят на месте стройматериалы, необходимые для обустройства блиндажей, электрооборудование и горюче-смазочные материалы.

Уже завтра командование батальонов, где служат пуровчане, заберут гуманитарную помощь.

- Пуровчане объединились в деле оказания помощи солдатам и их семьям. Вместе мы отправили в зону СВО уже более 70 тонн помощи и 34 машины. Благодарю земляков за отзывчивость и поддержку наших защитников, - обратился к землякам Антон Колодин.