Ямал 19 сентября 2023 года накроют дожди

Погода на Ямале на 19 сентября Фото: Вера Зенина

Во вторник, 19 сентября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой, по западу умеренный дождь. Днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, дне местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, при прояснении до -4. Днем +8…+13 градусов, местами до +20.

В Салехарде: облачно и дождь. Температура ночью +6 градусов, днем +11. Ветер 8-9 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже.