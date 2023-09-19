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НовостиОбщество19 сентября 2023 0:00

Ямал 19 сентября 2023 года накроют дожди

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 19 сентября 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 19 сентября

Погода на Ямале на 19 сентября

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 19 сентября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой, по западу умеренный дождь. Днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, дне местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, при прояснении до -4. Днем +8…+13 градусов, местами до +20.

В Салехарде: облачно и дождь. Температура ночью +6 градусов, днем +11. Ветер 8-9 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО