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НовостиОбщество18 сентября 2023 10:39

В Лабытнанги заработал кадровый центр «Работа в России»

Кадровый центр «Работа в России» открылся в Лабытнанги
Марина Прохорова
Фото: администрация Лабытнанги

Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги к 155-летнему юбилею открылся кадровый центр «Работа в России». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В здании провели реконструкцию, полностью обновили интерьер, адаптировали помещения под потребности маломобильных граждан, - прокомментировали в мэрии.

В центре есть зоны для цифрового пространства, индивидуальной и групповой работы с гражданами, а для желающих ознакомиться с вакансиями установлены «гостевые» компьютеры. Все они имеют доступ к единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа России».

Фото: администрация Лабытнанги

Фото: администрация Лабытнанги

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в администрации Лабытнанги открылся ресурсный центр для общественников. Здесь активисты смогут проводить собрание, встречаться с волонтерами и обсуждать идеи, которые станут основой социально значимых проектов.