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НовостиОбщество18 сентября 2023 9:54

В Ноябрьске открыли сбор вещей для жителей сгоревшего дома

Ноябряне могут помочь вещами жильцам сгоревшего дома
Марина Прохорова
Фото: Алексей Романов, соцсети

Фото: Алексей Романов, соцсети

Неравнодушные ноябряне могут помочь вещами первой необходимости жильцам сгоревшего дома по улице Школьная. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Учитывая, что люди потеряли на пожаре фактически все имущество, организован сбор помощи для погорельцев, - прокомментировали в мэрии.

Пункт приема открыли в управлении социальной защиты населения, который находится в доме №7 на улице Ленина. Для погорельцев можно принести детскую и взрослую одежду, продукты, предметы быта, средства личной гигиены, канцелярские принадлежности и прочее.

Уже сейчас соцработники готовы предоставить пострадавшим необходимые на первое время вещи.

Напоминаем, что в страшном ночном пожаре погибли женщина и два ребенка. В связи с этим в следкоме возбудили два уголовных дела, а прокуратура взяла на контроль ход расследования.