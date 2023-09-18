Трассу Надым - Салехард перекроют на двое суток из-за ремонта газопровода

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Ямальский департамент транспорта и дорожного хозяйства напоминает северянам о закрытии трассы Надым - Салехард.

«С 6.00 19 сентября и до 6. 00 21 сентября движение по дороге Надым - Салехард полностью перекроют. Компания «Газпром трансгаз Югорск» будет проводить работы на газопроводе», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Для безопасности людей рабочие выставят запрещающие знаки и автомобили перекрытия. Последние будут стоять на перекрестке Салехард - Аксарка - Надым и на выезде из Надыма.

Водителей просят учесть данную информацию при планирования поездок.