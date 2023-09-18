В Новоуренгойской ЦГБ сменился заведующий взрослым инфекционным отделением

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Новым заведующим взрослым инфекционным отделением Новоуренгойской ЦГБ стал Василий Аронов. Как отметили в пресс-службе медучреждения, молодой, амбициозный и целеустремленный доктор в профессии уже 16 лет, а последние восемь он лечит инфекционные заболевания.

После окончания Самарского медуниверситета Василий Аронов работал в Тольяттинской городской больнице №5 - самой крупной в стране. Сначала он трудился врачом инфекционного отделения, а затем - заведующим отделением ВИЧ-инфекции. И, как профильный специалист, лечил больных коронавирусом во время пандемии.

Василий Владимирович - потомственный врач. Его родители - педиатры, общий медстаж отца и мамы - 80 лет.

Отметим, что в инфекционном отделении произошли значительные кадровые перемены. В скором времени туда прибудут еще два новых доктора.