Рецидивистка из Нового Уренгоя отправится в колонию за пристрастие к наркотикам

Фото предоставлено КП

В Новом Уренгое осудили местную жительницу, злоупотреблявшую наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 26 апреля сотрудники полиции задержали женщина 1987 года рождения, в карманах одежды которой находились несколько полимерных свертков с наркотическим средством. Их горожанка купила и хранила при себе без цели сбыта, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе следствия правоохранители установили, что в 2021 году женщина уже была осуждена за аналогичное преступление.

Таким образом, суд признал северянку виновной по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотического вещества в крупном размере) и приговорил ее к трем с половиной годам лишения свободы и штрафу в 30 тысяч рублей.