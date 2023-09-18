В Надымском районе за день высадили 2 800 деревьев

Фото: администрация Надымского района

В Надымском районе продолжается кампания по озеленению. В минувшую пятницу, 15 сентября, в городе и поселениях высадили 2 800 саженцев, сообщили в администрации муниципалитета.

Так, в Надыме молодые деревца украсили парке имени С.Ф. Козлова и двор дома №16 по улице Кедровая. Их высадили местные жители, работники учреждений и волонтеры - студенты надымского колледжа.

А в Сквере миротворцев работали сотрудники предприятия «Газпром инвест» - они высадили 20 саженцев сибирской ели.

- Отличная командная работа, друзья, благодарю за любовь к надымской земле, - обратился к участников акции глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что до конца года в Пуровском районе высадят более 13,5 тысяч деревьев и кустарников.