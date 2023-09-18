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НовостиОбщество18 сентября 2023 2:11

В промзоне Ноябрьска установили фонари с датчиком автоматического включения

В промзоне Ноябрьска впервые появилось освещение
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

В промзоне Ноябрьска впервые появилось уличное освещение. Об этом сообщил глава города Алексей Романов.

- Установили на центральном проезде 174 опоры и 183 светильника. Теперь водители смогут комфортно и безопасно проезжать этот участок протяженностью почти 5 километров, - отметил градоначальник.

Кстати, система оснащена датчиками с фотоэлементами и включается автоматически при наступлении сумерек.

Напоминаем, что также в этом сезоне уличное освещение появилось на дороге, ведущей в микрорайон Железнодорожников. Для бесперебойной работы фонарей рабочие установили отдельную подстанцию.