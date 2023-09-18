На Ямале 18 сентября 2023 года ветер усилится до 15 м/с

Погода в Югре на 18 сентября Фото: Вера Зенина

В понедельник, 18 сентября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…-2 градуса, при прояснении до +8. Днем +7…+12 градусов, местами до +17.

В Салехарде: облачно, вечером - небольшой дождь. Температура ночью +2 градуса, днем +10. Ветер 7-8 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже.