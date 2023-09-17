В Пуровском районе высадят более 13,5 тысяч деревьев и кустарников

В Пуровском районе высаживают новые деревья

До конца года в Пуровском районе высадят более 13 500 деревьев и кустарников. Такую новость сообщил глава муниципалитета Антон Колодин в День работников леса.

- Сегодня лесники отмечают профессиональный праздник. Их ежедневный труд сохраняет природные богатства для наших детей и внуков. От всего сердца желаю работника лесной отрасли крепкого здоровья, благополучия и успехов в делах, - сказал управленец.

Также Антон Колодин отметил, что с лесной отраслью его связывают полученное образование и почти два десятилетия профессиональной деятельности. Поэтому лес для него - это не только богатство природы, но и часть жизни.

А еще он отметил желание пуровчан заботиться о лесе - жители района всегда поддерживают экологические акции.