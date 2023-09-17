В администрации Лабытнанги открылся ресурсный центр для общественников

Фото: администрация Лабытнанги

В администрации Лабытнанги открылся ресурсный центр НКО. Здесь активисты-общественники смогут проводить собрание, встречаться с волонтерами и обсуждать идеи, которые станут основой социально значимых проектов, сообщили в городской администрации.

- Жизнь в городе насыщена событиями, в том числе благодаря воплощению идей общественников: проводятся благотворительные ярмарки, экоакции, соревнования, автопробеги и фестивали, объединяющие людей разных возрастов и национальностей, - прокомментировали в мэрии.

Кстати, за последние десять лет городские НКО реализовали 110 проектов, из которых 36 - за счет средств Фонда президентских грантов, а 52 - за счет окружных средств. Общая сумма привлеченного финансирования превысила 80 миллионов рублей.

Сейчас в Лабытнанги действуют более полусотни некоммерческих организаций, при этом 27 из них имеют статус социально-ориентированных.