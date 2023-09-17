Фото: администрация Надымского района

В Надыме завершилась акция «Ночь в молодежном центре». Для участников подготовили квест-игры, выступления музыкальных групп, мастер-классы и многое другое, сообщили в администрации муниципалитета.

Началось торжественное открытие с выступления специалистов молодежного центра в формате «Ямал.ТЭД». Они рассказали о перспективах «Движения первых», возможностях форумных кампаний, важности саморазвития и реализации успешных проектов молодежных направлений.

Продолжился вечер квест-игрой, в ходе которой участники знакомились с направлениями молодежного пространства. Для всех желающих провели мастер-классы: по игре на музыкальных инструментах, рисованию песком и фотографированию на телефон.

Фото: администрация Надымского района

Здесь же, в других локациях, спикеры провели чемпионат по игре «Каркассон», соревнования по спидкубингу и уроки театрального мастерства.

А в заключении выступили музыкальные группы города, и состоялась дискотека.

Отметим, что мероприятие «Ночь в Молодежном центре» прошло во всех муниципалитетах округа.