В Лабытнанги водитель иномарки сбил маленького мальчика на велосипеде

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал ребенок. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 16 сентября рядом с домом №45 по улице Обская в Лабытнанги.

- Около 17.30 водитель автомобиля «Nissan Teana» совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка 2017 года рождения, который пересекал пешеходный переход на велосипеде. В результате ДТП мальчика госпитализировали, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

На опубликованном ролике видно, как ребенок выезжает на пешеходный переход, а затем скрывается из поля зрения. Но уже через несколько секунд его велосипед с бешеной скоростью отлетает на несколько метров. Самого малыша все также не видно.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 14 ДТП, а с начала года 3 423, в которых 23 человека погибли и 186 получили травмы, в том числе 26 детей.