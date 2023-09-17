На Ямале 17 сентября 2023 года будет дождливо и ветрено

Погода на Ямале на 17 сентября Фото: Вера Зенина

В воскресенье, 17 сентября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный с переходом на западный, северо-западный 6-11 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3…-2 градуса, при прояснении до +8. Днем +9…+14 градусов, местами до +19.

В Салехарде: пасмурно и дождь. Температура ночью +7 градусов, днем +9. Ветер 6-7 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: