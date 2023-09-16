В Салехарде открыли пятые юбилейные региональные соревнования по автомногоборью. Фото: Госавтоинспекция Ямала

В Салехарде официально открыли пятые юбилейные региональные соревнования по автомногоборью реди юношей и девушек, которые проводятся в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Об этом сообщает в Госавтоинспекция Ямала.

В соревнованиях участвует 41 ямальский школьник, которые разделены на 10 команд. Мероприятия пройдут в 4 состязания: фигурное вождение автомобиля, замена автоколеса, практический этап по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП и тестирование по ПДД.

Первое состязание по замене колеса уже состоялось, лидирует команда Ноябрьска. Также зрелищным этапом станет скоростное прохождение трассы, которое состоится на площадке Автодрома, напротив озера «Лебяжье».

В воскресенье пройдет испытание на знание первой помощи и ПДД, а вечером в Салехардском центре молодежи в 16.30 проведут закрытие соревнований и награждение победителей.