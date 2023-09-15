Директором департамента информационных технологий и связи Ямала назначен Константин Оболотин

Фото: правительство ЯНАО
Константин Оболотин назначен заместителем губернатора Ямала и директором департамента информационных технологий и связи. Также он будет курировать работу службы по делам архивов и службы записи актов гражданского состояния.
Он окончил факультет сетей связи, систем коммутации и вычислительной техники Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича.
Профессиональную деятельность в департаменте информационных технологий и связи региона Константин Оболотин начал в 2008 году с должности главного специалиста, а с 2014 года занимал должность первого заместителя директора ведомства.
В августе 2021 года он приступил к руководству департамента в качестве исполняющего обязанности директора, а в 2022 году - назначен на должность директора ведомства.
Под руководством Константина Оболотина в регионе внедряется единая политика в области информационных технологий, проводится трансформация государственного управления с использованием новых цифровых технологий, а также развитие электронных массовых социально значимых услуг.
Благодаря слаженной работе команды Ямал лидирует среди российских регионов по уровню цифровой трансформации.