До конца октября в Аксарке отремонтируют более трех километров дорог

Фото: Иван Сакал, соцсети

В Аксарке ударными темпами ведется ремонт дорог. До конца октября рабочие приведут в порядок 3,097 километра проезжей части, сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.

Так, до 30 сентября завершатся работы на участке улица Первомайская - Пирс, улица Больничная, проезд по улицам Первомайская и Новая. Здесь уже уложен асфальт, сделаны тротуары.

До 15 октября появится новый асфальт и на улице Зеленая. Сейчас ведутся работы по устройству тротуара.

Фото: Иван Сакал, соцсети

Также до 15 октября на пешеходном участке улицы Советская, который проходит вдоль школы, появится новый асфальт и парковка на 50 мест. Сейчас выполнен демонтаж дорожного покрытия. Там же появится новая парковочная площадка на 50 мест.

До 25 октября будет заасфальтирован участок дороги по улице Обская. На данный момент там ведутся работы по демонтажу дорожного покрытия, и уже установлена водопропускная труба.

Кроме того, 25 сентября начнутся работы по капитальному ремонту участка дороги к строящемуся стационарному отделению по переулку Школьный, а в начале октября - на участке дороги вдоль микрорайона Брусничный.

Работы по ремонту тротуаров на улице Первомайская уже завершены.