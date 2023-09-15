В Антипаюте завершается строительство нового здания почты

Фото: администрация Тазовского района

В Антипаюте завершается строительство модульного здания почты. Об этом сообщили в администрации Тазовского района.

На площади 50 квадратных метров разместятся клиентский зал, зона приема посылок, административные, инженерно-технические и санитарно-бытовые помещения. Также здание оборудуют системой видеонаблюдения и противопожарной сигнализацией.

В новом отделении антипаютинцам будут доступны государственные услуги. Северяне смогут отправить и получить посылку или письмо, пенсию, оформить подписку на газету или журнал.

Сейчас почтовое отделение располагается в деревянном здании 1991 года постройки.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Антипаюте сдали новый трехэтажный дом, предназначенный для переселенцев их ветхого жилья.