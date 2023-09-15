В Надыме из-за повреждения газопровода сразу девять домов остались без газа

Фото: администрация Надымского района

В Надыме из-за повреждения газопровода сразу девять остались без газа. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

- Сегодня на инженерных сетях произошла внештатная ситуация. В 11.43 при проведении земляных работ по улице Геологоразведчиков, д. 3 был поврежден выводящий газопровод к дому, в результате чего отключают газовый колодец, - прокомментировали в мэрии.

Пока без газа остаются следующие дома: № 9, №10, №11 по улице Пионерская; №1, №2, №3, №5, №7 по улице Геологоразведчиков; № 24 по ул. Комсомольской.

На данный момент районные газовые сети приступили к ремонтно-восстановительным работам. Горожан, проживающих по указанным адресам, просят после 14.00 находиться дома. Это необходимо для безопасного запуска газа и доступа специалистов к оборудованию.