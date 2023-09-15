В Тарко-Салинской ЦРБ пройдет Единый день диспансеризации

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В предстоящую субботу, 16 сентября, Тарко-Салинская ЦРБ проведет Единый день диспансеризации и мероприятие, посвященное Дню безопасности пациентов.

«Приглашаем жителей Пуровского района пройти профилактический медицинский осмотр и принять участие в обсуждении вопросов взаимодействия врача и пациента для достижения лучшего результата в лечении», - говорится на официальной странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Пройти обследование в рамках диспансеризации можно без предварительной записи в отделении медицинской профилактики с 9.00 до 12.00, кабинет №309.

Лекция-беседа на тему «Вовлечение пациентов для обеспечения безопасного оказания медицинской помощи» пройдет в актовом зале поликлиники в 10.00.

Задать интересующие вопросы можно по телефонам: 2-15-16, 2-16-36, 6-30-63.