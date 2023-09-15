Ямальцы могут предложить сюжет для фильма к 50-летию Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

На Ямале объявлен конкурс на лучший сюжет для фильма к 50-летию Нового Уренгоя. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

- К 50-летию Нового Уренгоя снимем фильм о первопроходцах ямальских недр. Невероятная история силы человеческого духа и событий, которые предопределили роль России в мировой энергетике, достойна интересного художественного кино, - прокомментировал глава региона.

Организаторы принимают истории и рассказы от сценаристов, журналистов, первопроходцев нефтегазовой отрасли и всех, кому есть, что рассказать об освоении Заполярья.

Работы принимаются на сайте Гильдии кинодраматургов до15 ноября. Самые удачные станут основой для создания сценария, их выберут при участии Союза кинематографистов России.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что к 50-летнему юбилею Нового Уренгоя Лимбяяха превратится в образцово-показательный район.