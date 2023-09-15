Порядка 110 тысяч юных ямальцев собираются привить от гриппа

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На Ямале продолжается иммунизация детского населения от гриппа. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, особенно быстро грипп распространяется в детсадах и школах, поэтому важно привить ребенка до начала эпидсезона, который медики ожидают в ноябре-декабре.

- Вакцинация от сезонного гриппа идет в 131 школе и 168 детских садах. Прививку уже получили 15,5 тысяч малышей и подростков, - добавили в ведомстве.

Лидерами по детской вакцинации от гриппа являются Новый Уренгой, Надым и Салехард. Всего на Ямале до конца года планируется привить порядка 110 тысяч детей.

Пройти процедуру вакцинации на рабочем месте могут педагоги и воспитатели.

Для вакцинации детей и подростков, а также беременных женщин в регион доставлена вакцина «Ультрикс Квадри».

Сделать прививку можно бесплатно во всех поликлиниках округа. Предварительная запись не требуется.