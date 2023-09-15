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НовостиОбщество15 сентября 2023 7:17

Порядка 110 тысяч юных ямальцев собираются привить от гриппа

На Ямале привить от гриппа собираются порядка 110 тысяч детей
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

На Ямале продолжается иммунизация детского населения от гриппа. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, особенно быстро грипп распространяется в детсадах и школах, поэтому важно привить ребенка до начала эпидсезона, который медики ожидают в ноябре-декабре.

- Вакцинация от сезонного гриппа идет в 131 школе и 168 детских садах. Прививку уже получили 15,5 тысяч малышей и подростков, - добавили в ведомстве.

Лидерами по детской вакцинации от гриппа являются Новый Уренгой, Надым и Салехард. Всего на Ямале до конца года планируется привить порядка 110 тысяч детей.

Пройти процедуру вакцинации на рабочем месте могут педагоги и воспитатели.

Для вакцинации детей и подростков, а также беременных женщин в регион доставлена вакцина «Ультрикс Квадри».

Сделать прививку можно бесплатно во всех поликлиниках округа. Предварительная запись не требуется.