Пьяный житель Ялуторовска напал с ножом на прохожего в Новом Уренгое

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В Новом Уренгое осудили жителя Ялуторовска, пытавшегося зарезать случайного прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что в ночь с 15 на 16 июля 32-летний мужчина, находясь в алкогольном опьянении, повздорил с группой местных жителей. Придя домой, он взял ножом и отправился на поиски обидчиков. Не найдя их, злоумышленник напал на случайного прохожего и нанес ему несколько ударов в жизненно-важные части тела, - прокомментировали в ведомстве.

К счастью, 39-летний потерпевший выжил. Его вовремя доставили в больницу, где медики оказали ему необходимую помощь.

В итоге суд признал ялуторовчанина виновным по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и приговорил его к шести с половиной годам в колонии строгого режима.