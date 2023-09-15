В Надыме назвали победителей окружного конкурса «Педагогический дебют»

Фото: правительство ЯНАО

В Надыме завершился окружной конкурс педагогического мастерства. На протяжении нескольких дней 26 учителей состязались за победу в номинации «Педагогический дебют-2023», сообщили в администрации муниципалитета.

Испытания были самые разные: молодые педагоги-наставники провели занятия для детей и мастер-классы для коллег, продемонстрировали умение работать в команде, находить и принимать нестандартные решения, чувство юмора и творческие способности.

В итоге победителями стали учитель русского языка и литературы из салехардской школы №2 Яна Семешкина, учитель истории и обществознания из новоуренгойской школы №11 Михаил Керченко и учитель начальных классов из таркосалинской школы-интерната Николай Поломошнов.

А в число призеров вошли учитель истории и обществознания из надымской школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов Алмаз Абсатаров и заведующая ноябрьским детским садом «Лучик» Маргарита Даминова.