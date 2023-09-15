От жители Яр-Сале ждут предложений по поводу новогодней ярмарки

Фото: администрация Ямальского района

В Яр-Сале началась подготовка к новогодней ярмарке. Об этом сообщили в администрации Ямальского района.

«Новый год не за горами. В преддверии праздника на главной площади Яр-Сале развернется большая ярмарка, где все желающие смогут насладиться многообразием праздничных угощений, приобрести сувениры и подарки для своих близких. А какими они будут - решать вам!», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице властей в соцсети «ВКонтакте».

У жителей есть уникальная возможность - предложить товар, который они бы хотели увидеть на прилавках новогодней ярмарки. Варианты принимаются на портале «Живем на Севере».