В Новом Уренгое движение по улицам Сибирская и Таежная откроют до конца сезона

Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Новом Уренгое продолжается ремонт улиц Сибирская и Таежная. По словам главы города Андрея Воронова, главная задача сезона - открыть на этих участках движение и запустить освещение.

Так, на улице Сибирская ремонтируют почти два километра. Дорожники меняют старое покрытие, тротуары, велодорожку, делают водоотведение. В планах на этот год - закатать дорогу двумя слоями асфальтобетона и нанести разметку.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

На улице Таежная приводят в порядок 700 метров. Это самый сложный объект текущего сезона - рабочим пришлось повозиться с инженерными сетями. В итоге участок от улицы Юбилейная и до улицы Ямальская заметно преобразился: дорога стала шире, устанавливают бордюры, монтируют освещение.

В следующем году на этих участках пройдут финальные этапы по асфальтированию, завершится обустройство части тротуаров, озеленение, установят теплые остановки.