Фото: администрация Приуральского района
В Аксарке появится первый кинотеатр. Планируемая дата открытия - октябрь месяц, сообщили в администрации Приуральского района.
Часть оборудования для показа фильмов уже поступила в централизованная клубную систему, а экран прибудет до конца сентября.
После того как поступит полный комплект для кинопоказа, рабочие переоборудуют зал в районном центре национальных культур. Одновременно в нем смогут разместиться 196 зрителей.
- Открытие кинотеатра в Приуралье поможет создать новые возможности развлечения и отдыха для местных жителей. В полной мере можно будет насладиться новинками мира кино, не выезжая за пределы села, - прокомментировали в мэрии.
Ознакомиться с афишей и приобрести билеты можно будет на странице учреждения.