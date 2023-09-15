Фото: администрация Приуральского района

В Аксарке появится первый кинотеатр. Планируемая дата открытия - октябрь месяц, сообщили в администрации Приуральского района.

Часть оборудования для показа фильмов уже поступила в централизованная клубную систему, а экран прибудет до конца сентября.

После того как поступит полный комплект для кинопоказа, рабочие переоборудуют зал в районном центре национальных культур. Одновременно в нем смогут разместиться 196 зрителей.

- Открытие кинотеатра в Приуралье поможет создать новые возможности развлечения и отдыха для местных жителей. В полной мере можно будет насладиться новинками мира кино, не выезжая за пределы села, - прокомментировали в мэрии.

Ознакомиться с афишей и приобрести билеты можно будет на странице учреждения.