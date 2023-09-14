Трехлетнюю Ксюшу из Ноябрьска, которая лечится от онкологии в Израиле, вновь госпитализировали в больницу

Ксюша будет проходить очередной курс химиотерапии в больничных стенах. Фото предоставлено родителями ребенка

Семья Микушевых борется с онкологическим заболеванием дочери с января этого года. Страшный недуг разделил жизнь родителей на до и после. В России девочке сделали все, что было возможно. Ксюше поставили паллиативный статус, а маме и папе малышки сказали ждать страшного дня. Перепуганные родные начали искать помощь за границей и быстро увезли девочку в клинику Шиба. Буквально на днях, после ряда обследований, ребенка перевели на дневное лечение, но накануне стало ясно, что поддерживающая терапия не помогает и нужно срочно возвращаться в больничные стены.

– Мы принимали поддерживающие препараты, но они оказались бессильны. Нас вновь госпитализируют для проведения химиотерапии. А еще снова сделают компьютерную томографию и МРТ., – сообщили родители Ксении Микушевой.