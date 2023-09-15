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НовостиОбщество15 сентября 2023 0:00

На Ямале 15 сентября 2023 года пройдет небольшой дождь

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 15 сентября 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 15 сентября

Погода на Ямале на 15 сентября

Фото: Вера Зенина

В пятницу, 15 сентября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь, в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, при прояснении до 0. Днем +17…+22 градуса, местами до +12.

В Салехарде: ясно. Температура ночью +11 градусов, днем +20. Ветер 7-9 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО