На Ямале 15 сентября 2023 года пройдет небольшой дождь

Погода на Ямале на 15 сентября Фото: Вера Зенина

В пятницу, 15 сентября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь, в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, при прояснении до 0. Днем +17…+22 градуса, местами до +12.

В Салехарде: ясно. Температура ночью +11 градусов, днем +20. Ветер 7-9 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: