На Ямале возбудили уголовное дело из-за травмирования рабочих при аварии в котельной

Во вторник произошло ЧП в котельной. Есть пострадавшие. Фото предоставлено Комсомольской правде.

В поселке Харасавей Ямальского района во вторник травмировались рабочие. Корреспонденту «КП-Ямал» в пресс-службе окружного следственного комитета рассказали, что при производстве пуско-наладочных работ в дизельной котельной произошла авария. В результате нее пострадали трое рабочих коммерческой организации. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в областную больницу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. В том числе будет дана юридическая оценка действиям должных лиц организации ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении работ.

В ведомстве также добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».