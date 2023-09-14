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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 12:25

В Харасавэе при пожаре в котельной пострадали три человека

При пожаре в котельной Харасавэя пострадали три человека
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Региональная прокуратура заинтересовалась пожаром на территории производственной базы (район Морпорта) в поселке Харасавэй. В минувший вторник, 12 сентября, там загорелся парогенератор, в результате чего пострадали три работника ООО «ГСП-2».

Всем им незамедлительно оказали первую помощь, а на следующий день их доставили в Салехардскую ОКБ.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура Ямальского района даст оценку исполнения требований закона об охране труда и промышленной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировали в надзорном органе.

Кроме того, за дело взялись Северо-Уральское управление Ростехнадзора и региональная Государственная инспекция труда. В ходе расследования они выяснят причины инцидента и допущенные нарушения.

Результаты расследования поставлены на контроль органов прокуратуры.