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НовостиОбщество14 сентября 2023 11:49

Минувшим летом 13 тысяч ямальских детей слетали на отдых по льготным авиабилетам

13 тысяч юных ямальцев слетали на отдых по льготным авиабилетам
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

За лето 13 тысяч ямальских детей слетали на отдых по льготным авиабилетам стоимостью 2 500 рублей. Самым популярным среди пассажиров стал маршрут из Салехарда в Тюмень - более двух тысяч пассажиров. Полторы тысячи северян выбрали направление Салехард - Сочи, а 900 - Ноябрьск - Сочи.

Мера поддержки действует в регионе с 2019 года. Она распространяется на детей из многодетных семей, включая студентов очных отделений до 23 лет, не вступивших в брак.

- Программа - дополнительная мера поддержки для многодетных семей. Видим по статистике, что число семей, воспользовавшихся программой, ежегодно растет. Мы расширяем сетку направлений, чтобы у ямальцев появлялось больше возможностей для отдыха: в этом году это Салехард - Казань и Надым - Минеральные Воды. Продолжим реализацию программы и в последующие годы, - говорит начальник отдела организации и субсидирования авиаперевозок департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала Виктория Возник.

Для удобства пассажиров онлайн-сервис авиакомпании «Ямал» автоматически определяет право на льготный тариф, используя базу многодетных семей региона.