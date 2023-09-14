Минувшим летом 13 тысяч ямальских детей слетали на отдых по льготным авиабилетам

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За лето 13 тысяч ямальских детей слетали на отдых по льготным авиабилетам стоимостью 2 500 рублей. Самым популярным среди пассажиров стал маршрут из Салехарда в Тюмень - более двух тысяч пассажиров. Полторы тысячи северян выбрали направление Салехард - Сочи, а 900 - Ноябрьск - Сочи.

Мера поддержки действует в регионе с 2019 года. Она распространяется на детей из многодетных семей, включая студентов очных отделений до 23 лет, не вступивших в брак.

- Программа - дополнительная мера поддержки для многодетных семей. Видим по статистике, что число семей, воспользовавшихся программой, ежегодно растет. Мы расширяем сетку направлений, чтобы у ямальцев появлялось больше возможностей для отдыха: в этом году это Салехард - Казань и Надым - Минеральные Воды. Продолжим реализацию программы и в последующие годы, - говорит начальник отдела организации и субсидирования авиаперевозок департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала Виктория Возник.

Для удобства пассажиров онлайн-сервис авиакомпании «Ямал» автоматически определяет право на льготный тариф, используя базу многодетных семей региона.