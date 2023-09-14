Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто14 сентября 2023 10:37

Трассу Надым - Салехард перекроют на двое суток

На Ямале перероют трассу Надым - Салехард
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Ямальский департамент транспорта и дорожного хозяйства предупредил северян о закрытии трассы Надым - Салехард.

«С 6.00 19 сентября и до 6. 00 21 сентября движение по дороге Надым - Салехард полностью перекроют. Компания «Газпром трансгаз Югорск» будет проводить работы на газопроводе», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Для безопасности людей рабочие выставят запрещающие знаки и автомобили перекрытия. Последние будут стоять на перекрестке Салехард - Аксарка - Надым и на выезде из Надыма.

Водителей просят учесть данную информацию при планирования поездок.