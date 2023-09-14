В Новом Уренгое врачи спасли 20-летнюю девушку, выпавшую с восьмого этажа

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Жительница Нового Уренгоя выпала с восьмого этажа и осталась жива. Девушка провела месяц в реанимации, из них три недели на ИВЛ и десять дней в медикаментозной коме.

- В больницу 20-летняя девушка поступила в крайне тяжелом шоковом состоянии с переломами всех ребер слева, множественными переломами таза, плечевой кости, костей голени, ушибами легких и разрывом мочевого пузыря, - рассказали в Новоуренгойской ЦГБ.

Посменно у постели пациентки дежурили реаниматологи Марина Королева и Эдуард Ирючкин. Прямо в палате они проводили заместительную почечную терапию, а спустя полторы недели сумели вывести девушку из искусственного сна.

Осложняло ситуацию и то, что долгое время организм северянки не усваивал питание, у нее отказали почки, было обнаружено скелетное вытяжение обеих ног.

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Также к процессу лечения были привлечены хирурги - ушили разрыв мочевого пузыря, а травматологи провели операцию по стабилизации таза аппаратом внешней фиксации «передняя рама» и укрепили крестцово-подвздошное сочленение слева специальными винтами.

Когда у девушки восстановились показатели гемодинамики, и она смогла самостоятельно дышать, ее перевели в травматологическое отделение.

Сейчас пациентке предстоит долгий путь реабилитации. И благодаря врачам НЦГБ у нее есть все шансы на полное выздоровление.