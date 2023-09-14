Сбер поделился с газодобывающими компаниями и властями Ямала опытом ESG-трансформации

Фото: пресс-служба Сбербанка

Председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов принял участие в стратегической сессии ООО «Газпром добыча Ямбург» «Охрана окружающей среды. Экологизация предприятий ТЭК». Глава Сбера на Урале поделился опытом ESG-трансформации и системного подхода к внедрению принципов устойчивого развития и ESG-практик, в том числе в вопросах минимизации собственного воздействия на окружающую среду.

Дмитрий Суховерхов упомянул ESG-проекты Сбера, которые реализуются на территории Ямала, включая соглашение о сотрудничестве, подписанное в 2022 году президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Кроме того, председатель Уральского банка рассказал о практике внедрения «Политики в области социальной и экологический ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития» не только в корпоративную культуру, но и во взаимодействие с клиентами и партнерами.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Сегодня «зеленая» экономика становится значимым технологическим драйвером. Сбер помогает российскому бизнесу продолжать ESG-трансформацию в новых условиях, предоставляя устойчивые кредитные и небанковские ESG-продукты, а также развивая процедуры управления ESG-рисками. Примерами устойчивых кредитных продуктов на территории Уральского банка являются финансирование строительства школ, полигонов ТКО, модернизация систем тепло- и водоснабжения, модернизация производства сахара, строительство жилой недвижимости, соответствующей «зеленым» стандартам, и многие другие.

При этом фокус внимания на развитие практик управления климатическими рисками и возможностями не снижается. Климатическая повестка Сбербанка охватывает все направления — от работы с внешними клиентами и инвесторами до ответственной модели поведения каждого сотрудника. Так, например, за последние несколько лет мы значительно снизили объем используемой в работе бумаги и установили в офисах контейнеры для раздельного сбора мусора».

В рамках мероприятия и окружного проекта «Ямал 100» Дмитрий Суховерхов внес свой вклад в озеленение региона и посадил сибирскую сосну на ямальской земле.

Кроме того, Сбер одним из первых поддержал запуск проекта «Заповедный Ямал. Птицы Арктики», направленного на сохранение редких птиц на территории ямальских месторождений. Для перевода пожертвований в Сбербанке открыли расчетный счет. В день мероприятия участникам предоставили возможность осуществить оплату не только по карте и QR-коду, но также улыбкой — с использованием биометрической технологии.

Главная цель стратегической сессии «Охрана окружающей среды. Экологизация предприятий ТЭК» — определение вектора экологизации предприятий топливно-энергетического комплекса в Арктике и развитие взаимодействия c органами власти по вопросам экологической повестки. В мероприятии принял участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, председатель комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, представители ПАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Ямбург», предприятий ТЭК и муниципалитетов, федеральных и региональных органов власти.

Андрей Касьяненко, генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург»:

«Стратегическая сессия «Газпром добыча Ямбург» в таком масштабном формате проходит впервые. Повестка мероприятия – исключительно «зеленая»: охрана окружающей среды, обращение с отходами, экологический мониторинг, просвещение, цифровые инициативы и многое другое... Цель – задать вектор на экологизацию для сохранения баланса между динамичным развитием производства и защитой природы.

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