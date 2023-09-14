Фото: администрация Ноябрьска

Жителей Ноябрьска приглашают на проводы лета. Мероприятие пройдет в эти выходные на ярмарочной площади «Южные ворота Ямала», сообщили в городской администрации.

Программа запланирована масштабная: выступления творческих коллективов, развлечения от аниматоров. А проголодавшись и нагулявшись, северяне смогут полакомиться вкусной выпечкой и горячими бургерами.

Кроме того, будет работать ярмарка. Гостям предложат мясные изделия, копчености, фермерские сыры, овощи и фрукты, сувениры, полезные сладости.

Пройдет праздник 16 сентября с 11.00 до 19.00. Культурна программа начнется в 12.00.