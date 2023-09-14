«Космическая» школа в Тазовском построена на 70%

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО
В Тазовском районе продолжают возводить «космическую» школу на 800 мест. Сейчас объект готов на 70%, сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.
- Современная трехэтажная школа в поселке строится по интересному нетиповому проекту с образовательными пространствами, выполненными в космической тематике, - прокомментировали в ведомстве.
Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО
Сейчас строители заканчивают установку окон, витражей и кровли, доделывают фасад. Внутри помещений идут отделочные работы, ведется монтаж системы вентиляции, кабелей и электрических сетей, практически завершена прокладка водопровода и канализации.
В актовом зале идут работы по обшивке стен специальными акустическими панелями и шумоизоляционным покрытием, а в спортивном блоке полностью готов скалодром.
Входы в школу оборудуют турникетами, установят внутреннее и наружное видеонаблюдение.
На территории идет благоустройство, уже готовы ограждение и автостоянка.