«Космическая» школа в Тазовском построена на 70%

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Тазовском районе продолжают возводить «космическую» школу на 800 мест. Сейчас объект готов на 70%, сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

- Современная трехэтажная школа в поселке строится по интересному нетиповому проекту с образовательными пространствами, выполненными в космической тематике, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Сейчас строители заканчивают установку окон, витражей и кровли, доделывают фасад. Внутри помещений идут отделочные работы, ведется монтаж системы вентиляции, кабелей и электрических сетей, практически завершена прокладка водопровода и канализации.

В актовом зале идут работы по обшивке стен специальными акустическими панелями и шумоизоляционным покрытием, а в спортивном блоке полностью готов скалодром.

Входы в школу оборудуют турникетами, установят внутреннее и наружное видеонаблюдение.

На территории идет благоустройство, уже готовы ограждение и автостоянка.