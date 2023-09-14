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НовостиОбщество14 сентября 2023 0:00

На Ямале 14 сентября 2023 года потеплеет до +23 градусов

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 14 сентября 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 14 августа

Погода на Ямале на 14 августа

Фото: Вера Зенина

В четверг, 14 сентября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, при натекании облачности до -1. Днем +18…+23 градуса, местами до +13.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью +7 градусов, днем +20. Ветер 9-10 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО