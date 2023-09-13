На Ямале нефтяники провели научный форум для школьников

Фото: «Газпромнефть-Заполярье». Автор: Никита Мамаев.

На Ямале прошел второй ежегодный научный форум «Полюс знаний». Участие в нем приняли более 300 старшеклассников и 60 преподавателей из школ Ямальского, Пуровского и Надымского районов.

Образовательный проект реализован под эгидой программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и при поддержке «Газпромнефть-Заполярья».

– Мы стремимся создать условия для интеллектуального развития молодежи в регионах деятельности предприятия. В первую очередь, важно показать старшеклассникам, какие специальности и компетенции востребованы сейчас в нашей отрасли. На форуме ребята встречаются с экспертами федерального уровня и работают с кейсами, максимально приближенными к реальным задачам современного нефтегаза. Уверен, в дальнейшем это поможет им построить карьеру, – подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» Владимир Крупеников.

Школьники побывали на виртуальной экскурсии по научным лабораториям компании, прошли технологический квест и посетили воркшопы по робототехнике, VR, нефтехимии, видеоаналитике, зеленым технологиям и дизайну презентаций. На практических занятиях они разработали виртуальную модель месторождения, создали радиоуправляемую платформу для разведки полезных ископаемых и исследовали продукты перегонки нефти.

Не обошлось на форуме и без выступления спикеров. Своими знаниями с ребятами поделились робототехник Илья Литвиненко, биотехнолог Дмитрий Кривошеев, бизнес-аналитик центра технологий виртуальной и дополненной реальности компании Владимир Виноградов и другие.

Для преподавателей школ на форуме провели мастер-класс по основам деловой коммуникации.