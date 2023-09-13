Ямальские врачи спасли девочку, получившую разрывы бронха и легкого после падения на детской площадке

Фото: Салехардская ОКБ

Салехардские хирурги провели уникальную и сложную операцию девочке из Лабытнанги, упавшей с двухметровой высоты. Об этом сообщили в пресс-службе Салехардской ОКБ.

Девочка поступила в больницу с множественными травмами. Гуляя на детской площадке, школьница потеряла равновесие и рухнула вниз, а сверху на нее упала подруга со значительно большим весом. В результате этого у ребенка произошел разрыв левого легкого и правого бронха.

- Чтобы девочка выжила, ей провели дренирование грудной клетки. Первый этап операции прошел в Лабытнанги: туда на вертолете санитарной авиации вылетел торакальный хирург. На протяжении 18 часов врачи, в том числе анестезиологи-реаниматологи, боролись за жизнь пациентки. После этого девочку перевезли в Салехард, где ей провели операцию по ушиванию бронха, - рассказал заведующий хирургическим отделением СОКБ, врач-хирург Иван Бойцов.

Сейчас состояние девочки оценивается как стабильное. Она находится в сознании и может самостоятельно передвигаться.

В ближайшие дни пациентку отправят спецрейсом в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. Там ей проведут операцию по реконструкции бронха.